O Goiás encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-GO com treinamento nesta sexta-feira (25) e há possibilidade do time esmeraldino ter mudança tática para o clássico deste sábado (26). O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 18h30, pela 30ª rodada da Série B.\nO técnico Mozart testou formação com quatro jogadores no meio-campo e dois atacantes. Nos últimos jogos, a equipe tem atuado com três meio-campistas e três atacantes, que é uma possibilidade que segue aberta para o clássico.\nO treinador não conta com o volante Lucas Rodrigues, que foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20. Baldoria e Gegê disputam posição.\nA outra mudança pode ser a entrada do meia Lucas Lima na vaga do atacante Pedrinho. Neste cenário, o Goiás jogaria com Kadu Sousa e Jean Carlos como atacantes.