O técnico Mozart assumiu a responsabilidade pela derrota do Goiás no clássico contra o Vila Nova. Nesta quinta-feira (11), o Tigre bateu o rival esmeraldino por 2 a 0 no OBA e colou no G2 da Série B. A equipe alviverde, por outro lado, se afasta ainda mais do G6 da competição.\nMozart voltou a enaltecer a entrega dos jogadores e reforçou confiança em uma reação da equipe na Série B.\n“A derrota é sempre dolorosa, se tratando de clássico é mais ainda. Eu não tenho problema algum em assumir a minha responsabilidade. Os jogadores estão tentando em meio às dificuldades. Minha obrigação como treinador, eu falo sempre que é difícil a carreira de atleta e treinador, é jamais vou desistir. Em meio às dificuldades, nós temos que tirar forças e acredito que podemos reverter uma situação difícil”, disse o treinador.