No primeiro dia no comando do Goiás, o técnico Mozart iniciou a preparação da equipe esmeraldina para o duelo do próximo sábado (4), contra o Ceará, pela 16ª rodada da Série B.O treinador passou boa parte do dia no CT Edmo Pinheiro. Pela manhã, conheceu as dependências onde comandará praticamente todos os treinamentos do Goiás. Na sequência, foi apresentado ao elenco pelo diretor de futebol Michel Alves.Mozart conversou com os jogadores por alguns minutos, falou sobre seus objetivos, fez elogios ao grupo, às dependências do Goiás e iniciou trabalho de motivar os atletas para a sequência da competição. Na análise da comissão, os atletas esmeraldinos perderam parte da confiança durante a sequência de quatro partidas sem vitórias que decretou a demissão de Daniel Paulista. Depois disso, o Goiás voltou a vencer - bateu o Náutico, fora, sob comando do auxiliar Leandrão.Depois da conversa com o novo técnico, os atletas fizeram atividades na academia e depois encontraram Mozart no gramado. O treinador comandou o primeiro treino. A atividade foi intensa e ocorreu pela manhã.Mozart fez trabalhos de ataque contra a defesa, construção de jogadas e interrompeu as atividades em alguns momentos para orientar posicionamentos.O treinador teve alguns desfalques no seu primeiro treinamento. Lucas Rodrigues se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. O zagueiro Lucas Ribeiro e os meias Gegê e Lourenço fizeram trabalhos de transição física e não treinaram com o restante do elenco esmeraldino.Por causa disso, Mozart manteve o planejamento do técnico Daniel Paulista e trabalhou com jogadores das categorias de base em seu primeiro treinamento. Isso deve continuar nos próximos dias.O Goiás não mudará a programação de treinos. O elenco esmeraldino, desde o início da temporada, faz apenas um trabalho período do dia. Havia a possibilidade de alterar para dois treinos diários, mas isso não vai ocorrer. Portanto, Mozart terá apenas mais três treinamentos nesta semana antes da estreia no comando do time esmeraldino.O Goiás ainda não definiu, mas Mozart será apresentado à torcida e imprensa nesta semana. A previsão é que isso ocorra na sexta-feira (3), na véspera do duelo contra o Ceará.Mozart também vai se reunir, praticamente todos os dias, com o diretor Michel Alves. O treinador vai participar do processo de contratações de jogadores. O clube esmeraldino quer reforços para zaga, meio-campo e ataque.O treinador optou por morar, neste primeiro momento, em um hotel. Mozart chegou ao Goiás com o auxiliar técnico Denis Iwamura e o preparador físico Edu Brasil, que já estão em Goiânia e trabalham na preparação para o duelo contra o Ceará.A estreia de Mozart será contra seu ex-clube. A partida também marcará a estreia de Daniel Paulista, ex-Goiás, pelo Vozão. Os times se enfrentam no próximo sábado (4), a partir das 20 horas, na Serrinha, pela 16ª rodada da Série B.