O técnico Mozart desembarcou em Goiânia na noite desta segunda-feira (29) e vai iniciar a passagem pelo Goiás oficialmente nesta terça-feira (30), quando o treinador de 46 anos vai comandar o primeiro treinamento com o elenco esmeraldino.\nMozart já tem um problema para sua estreia. O volante Lucas Rodrigues machucou o joelho esquerdo durante a vitória sobre o Náutico e está fora do duelo contra o Ceará, no próximo sábado (4), às 20 horas, pela 16ª rodada da Série B. O jogador ficará fora por pelo menos quatro semanas, período que pode se estender até seis semanas.\nO Goiás divulgou informações atualizadas sobre o atleta, que passou por exames. Lucas Rodrigues, segundo o clube, teve "lesão do ligamento colateral medial, será tratado de maneira não operatória, com medidas fisioterapêuticas", com "previsão de que o tratamento dure de 4 a 6 semanas". O atleta deixou o gramado dos Aflitos, onde o Goiás venceu o Náutico, com dificuldades para andar.