O técnico Mozart foi apresentado como novo treinador do Goiás nesta sexta-feira (3) e disse que o elenco do clube goiano tem capacidade para disputar o acesso à Série A. O treinador vai estrear pela equipe neste sábado (4), contra o Ceará.\n“Com certeza. Eu confio muito nisso. Vamos contratar dentro do nosso elenco com os jogadores que estão fora. Temos que colocar toda essa capacidade técnica em prática, ter espírito de jogar a Série B, como mostramos no domingo (passado, contra o Náutico). Meu entendimento é aliar a capacidade técnica e transpiração que a competição exige”, analisou Mozart.\nO treinador entende que a reação do Goiás na Série B passará por melhor desempenho nos jogos na Serrinha. Para isso, Mozart quer o time goiano intenso e que mostre imposição em casa para ter “desempenho de altíssimo nível”.