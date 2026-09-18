O técnico Mozart definiu o Goiás como “patinho feio” entre os clubes goianos na Série B ao comentar sobre a possibilidade da equipe esmeraldina conquistar o acesso à elite nacional. O treinador voltou a expor sua confiança no retorno do clube à Série A, mesmo em um cenário de oscilação de desempenho e resultados. Neste momento, a equipe ocupa a 12ª colocação, a sete pontos do G6.\n“Ninguém nos coloca como postulante ao acesso e tá tudo certo, até pela campanha, hoje nós somos o patinho feio de Goiânia, não tem problema nenhum. Só que a matemática só fecha no dia 14 de novembro. Pela experiência própria, nas últimas 10 rodadas, quem está na frente não vai estar e quem não está pode surpreender e estar, então vamos ver o que vai acontecer”, afirmou.\n“Em meio a todas as dificuldades que o clube está atravessando, esses jogadores não desistiram em nenhum momento. Estamos vivos na competição ainda por conta dessa dedicação desses atletas”, completou.