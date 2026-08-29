O técnico Mozart disse que a vitória do Goiás sobre o São Bernardo “tira peso grande” da equipe esmeraldina na busca por melhor condição na corrida pelo acesso à Série A. Nesta sexta-feira (28), o clube goiano voltou a vencer após três partidas e afastou a crise de resultados.\n“Nós estávamos há três jogos sem vencer, é um peso grande para todos nós, mas principalmente para eles (jogadores) que se dedicam tanto. A vida de jogador é de muito sacrifício. Eles vinham construindo e mereciam a vitória, fico feliz por eles, por nós, pelo clube. (A vitória) Tira um peso grande. Precisávamos voltar a vencer na nossa casa para nos aproximarmos do pelotão de cima”, comentou o treinador.\nO Goiás chegou aos 36 pontos, subiu duas posições na tabela no início da 25ª rodada e, neste momento, está dois pontos atrás do Sport, que abre o G6.