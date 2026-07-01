O técnico Mozart fez elogios ao elenco do Goiás e disse que quer resgatar o fator casa na Série B. O time esmeraldino vem de duas goleadas sofridas na Serrinha e o treinador acredita que voltar a ter desempenhos consistentes como mandante ajudará a equipe goiana a reagir na competição.\nO Goiás era o segundo melhor mandante antes das goleadas para Novorizontino (4 a 0) e Operário-PR (3 a 0). O clube goiano, depois das derrotas, caiu para a sétima colocação entre os melhores mandantes da Série B. O time esmeraldino tem quatro vitórias, três derrotas e 57,1% de aproveitamento.\n“O que nós precisamos urgentemente resgatar é o fator casa. Eu já enfrentei o Goiás na Serrinha e sempre foram jogos duros. Nós temos que buscar ser o melhor mandante na reta final do turno e no segundo turno ser o melhor mandante. Time de futebol precisa de identidade, o Goiás já tem. Nós temos que ter desempenho em campo, principalmente dentro de casa”, comentou o técnico Mozart em entrevista à TV Goiás.