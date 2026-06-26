O Goiás oficializou a contratação do técnico Mozart, que terá a missão de fazer o clube goiano reagir na Série B. Para analistas consultados pelo POPULAR, o treinador de 46 anos terá algumas tarefas e a evolução da equipe também passa pela chegada de reforços.O clube goiano não faz campanha regular e tem tido dificuldades de se consolidar na disputa pelo acesso à Série A. Na atual edição, o Goiás já foi líder, esteve na zona de rebaixamento, reagiu e ficou na zona dos playoffs, mas voltou a ter uma queda de rendimento e está na segunda metade da tabela sem vencer há quatro jogos.Na opinião do jornalista Ubiratan Leal, da ESPN Brasil, o principal problema do Goiás é extracampo: psicológico. O comentarista acredita que o clube goiano tem perdido a confiança e recuperar a estabilidade pode ser determinante para o time esmeraldino voltar a jogar bem e conseguir resultados positivos na sequência da Série B.“Esse Goiás é um time que perde confiança muito rápido. Quando está bem, se comporta como um dos melhores times da Série B. Agora, quando perde, algo não dá certo, o time se afunda rapidamente e perde o psicológico. O mental é muito volátil. A sensação que eu tenho é que a queda de rendimento tem relação com isso”, analisou Ubiratan Leal.A campanha do Goiás, até aqui, pode ser comparada com uma montanha-russa. O time goiano começou a Série B muito bem e chegou à liderança na 3ª rodada. Depois, perdeu quatro partidas seguidas e despencou para a zona de rebaixamento. Reagiu com três vitórias consecutivas, voltou à faixa dos playoffs e, após quatro jogos sem vencer, se afastou das primeiras posições.Esse último recorte definiu a demissão do técnico Daniel Paulista, na última quarta-feira (24). Nesta quinta-feira (25), o clube goiano anunciou a contratação de Mozart.“Algumas lideranças ajudariam a segurar esse mental. O Tadeu, grande líder do Goiás, ídolo da torcida, é uma referência. Tê-lo em campo deixa os jogadores mais tranquilos. Não tê-lo atrapalha. Gegê é um meia mais experiente, que nesses jogos em que as coisas não estão acontecendo, poderia ajudar a segurar essa onda. Controlar mais o jogo. Isso também contribui para que o Goiás não se recupere e fique mais vulnerável à perda mental”, acrescentou Ubiratan Leal.Mozart chega ao Goiás com a missão de fazer o clube goiano reagir na Série B, mas encontrará algumas dificuldades no elenco neste início de passagem. O elenco esmeraldino ainda sofre com desfalques de atletas que são considerados titulares. Além do goleiro Tadeu, que se recupera de uma fratura na tíbia, e do meia Gegê, que está em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha, o meia Lourenço ainda não está 100% de uma lesão na coxa.O novo treinador também terá de recuperar jogadores mais experientes que tiveram queda de desempenho. O zagueiro Ramon Menezes, o meia Lucas Lima e o centroavante Anselmo Ramon são exemplos.A próxima janela de transferências será aberta no dia 20 de julho. O Goiás planeja buscar reforços para zaga, laterais, meio-campo e ataque. Ou seja, todas as posições de linha.“Existem posições, especialmente o sistema defensivo, que o Goiás precisa focar em reforços. A zaga, o gol e talvez a lateral esquerda. Só que o problema do Goiás vai além. Os jogadores podem e devem chegar, mas coletivamente o time ainda não consegue render. Essa baixa no rendimento vem desde o início da Série B. O time teve bons momentos, mas sem uma sequência consistente de jogos”, opinou o jornalista da ESPN Brasil, Celso Ardengh.“Não tem um time sobrando na Série B, como é padrão. Mesmo assim, os times que estão na parte de cima estão conseguindo ser mais regulares dentro e fora de casa. O Goiás não consegue isso. Passa por ter melhor organização em campo do que o fato de ter mais jogadores em si”, completou Celso Ardengh.Com problemas a resolver, Mozart vai estrear pelo Goiás apenas na 16ª rodada. Antes, contra o Náutico, o clube esmeraldino será comandado pelo auxiliar Leandro Campos, o Leandrão, que integra a comissão técnica permanente do clube goiano.A estreia de Mozart será diante do Ceará, seu ex-clube. O Vozão anunciou nesta quinta-feira a contratação de Daniel Paulista, ex-técnico do Goiás. O encontro dos “ex” será no dia 4 de julho, a partir das 20 horas, na Serrinha, pela 16ª rodada.