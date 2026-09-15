O Goiás mostrou algo que não tinha apresentado ainda na temporada para voltar a vencer na Série B: poder de reação. Nesta segunda-feira (14), a equipe esmeraldina bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 em sua primeira virada na temporada.\n“Valorizo o poder de reação. Saímos atrás no placar e buscamos o empate no primeiro tempo. Tivemos força para virar o jogo. Isso é algo que a gente buscava”, comentou o técnico Mozart.\nNo jogo válido pela 28ª rodada da Série B, que foi disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), Hygor abriu o placar para os donos da casa, enquanto o goleiro Tadeu e os atacantes Jean Carlos e Kadu Sousa viraram para o clube goiano.\nA equipe esmeraldina não vencia uma partida de virada há mais de um ano. A última vez tinha sido quando ganhou da Chapecoense, por 2 a 1, pela 14ª rodada da Série B de 2025 no dia 29 de junho. Curiosamente, o goleiro Tadeu marcou na ocasião, algo que voltou a fazer diante do Botafogo-SP nesta segunda-feira.