-Mulher diz que foi agredida por atacante (1.3352838)\nUma mulher publicou em uma rede social um relato de que foi agredida por um atacante do Vila Nova em um bar na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no domingo (21). Karina Almeida Sales aparece em um vídeo mostrando ferimentos e acusando Gustavo Pajé, de 20 anos, de violência. Ao POPULAR, nesta segunda-feira (22), o empresário do jogador, Bruno Albuquerque, rebateu a publicação.\nA denúncia não tem embasamento nem prova nenhuma... Teve confusão, sim. Houve pessoas machucadas, inclusive ela, sim! Foi feito boletim de ocorrência, o que é normal em situações assim... e quando os envolvidos viram que ele era jogador, foram atrás de algo a mais”, disse Albuquerque.\nA assessoria do Vila Nova, por meio de nota, também informou que o atacante nega ter se envolvido em qualquer episódio de agressão.