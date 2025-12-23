-Mulher diz que foi agredida por atacante (1.3352838)\nA mulher que acusa um atacante do Vila Nova por agressão afirmou ter levado “soco no rosto e chutes”. A violência teria ocorrido durante uma confusão em um bar no Rio de Janeiro, no domingo (21). Karina Almeida Sales postou nas redes sociais fotos e vídeos dos ferimentos no rosto e escreveu que foi espancada pelo jogador Gustavo Pajé, de 20 anos. Ele nega as agressões contra a mulher (veja vídeo acima).\nO empresário dele, Bruno Albuquerque, reforçou ao g1, nesta terça-feira (23), que o atleta não irá se pronunciar sobre o caso. Segundo ele, a decisão é porque Gustavo não cometeu a agressão. “Ela acusou. Ela que prove”, cravou o empresário.\nNão tem por que ele se expor ou desgastar a imagem dele ainda mais por algo que não tem provas”, acrescentou Albuquerque.