Os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foram pichados durante esta madrugada. O alvo do vandalismo foi o atacante Memphis Depay, que perdeu um pênalti no último minuto durante a derrota e eliminação para o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena.“Fora, Memphis” e “Salário de milhões e futebol de centavos” foram as frases pichadas. As imagens foram divulgadas pelo jornalista Marco Bello Jr e pela TV Alambrado Alvinegro.Memphis foi o vilão do Corinthians na queda na Libertadores. O holandês teve a chance de empatar o duelo com um pênalti e levar a decisão para as penalidades no último lance do jogo. Ele mirou o canto direito de Muslera, mas isolou.O holandês ficou desolado após o erro. Ele se abaixou no gramado e demorou para deixar o campo rumo aos vestiários.Memphis não passou na zona mista e pode gerar multa ao Corinthians. A Conmebol exige que todos os jogadores passem mesmo que não falem com a imprensa pelo painel com as marcas patrocinadoras da Libertadores. O zagueiro Gustavo Henrique também não apareceu.A ausência pode gerar uma multa de 8 mil a 10 mil dólares (R$ 41,2 a R$ 51,5 mil, na cotação atual). A Conmebol aplicará a punição caso a conduta seja registrada no relatório da partida.O Corinthians vive momento de ebulição. A eliminação na Libertadores vem em meio à uma série de cinco derrotas consecutivas no Brasileiro o Timão é o 14° colocado, quatro pontos acima do Z4 e deixa o elenco e o técnico Fernando Diniz ainda mais pressionados.A equipe chegou à Neo Química Arena nesta quarta-feira (16) trazendo um empate por 1 a 1 de La Plata. Uma vitória simples contra o Estudiantes colocaria o clube em sua terceira semifinal de Libertadores na história.O Corinthians teve atuação fraca e foi derrotado com gol no fim, antes do pênalti perdido por Memphis. Castro, que havia marcado o gol do Estudiantes no jogo de ida, apareceu livre na área já aos 43 da etapa final e definiu a vitória dos argentinos em Itaquera.Sem mais competições para jogar, o Corinthians agora foca somente no Brasileiro. No domingo, a equipe recebe o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada. (