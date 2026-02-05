O Goiás ainda busca a contratação de um centroavante, mas não está desesperado, de acordo com o diretor Michel Alves. No atual elenco, o técnico Daniel Paulista conta apenas com Anselmo Ramon, fez algumas improvisações e trabalha nos treinamentos com alguns atletas das categorias de base, casos de Willie e Darlan.\nDe acordo com Michel Alves, o clube segue ativo no mercado mesmo após dez contratações e a prioridade de momento é a contratação de um centroavante para ser reserva de Anselmo Ramon.\nNo Goianão, Anselmo Ramon foi titular em seis dos sete jogos. Ele ficou fora da formação inicial contra a Anapolina, que teve Bruno Sávio improvisado de centroavante. Diante do Crac, na 2ª rodada, o meia Alan Stence também atuou de maneira improvisada na função.\n“Talvez alguma situação de ter companheiro de linha de frente para ter com o Anselmo Ramon. Por característica, só tem ele (de centroavante). O Alan (Stence) teve oportunidade (improvisado), o Daniel (Paulista) também testou o Bruno Sávio, mas não nos desesperamos. Meio-campo, lados do campo e setor defensivo estão encaixados. Não adianta trazer por trazer, vamos avaliar para deixar o elenco robusto e diverso”, afirmou Michel Alves.