"Não posso pedir mais nada a Deus, Ele me deu tudo em nível esportivo e a única coisa que posso pedir é saúde para minha família e para mim e poder continuar desfrutando todos esses momentos com esse grupo que tem dado alegria às pessoas há tanto tempo."\nDepois de marcar os dois gols na vitória sobre a Áustria que classificou à Argentina à próxima fase da Copa do Mundo, a apenas dois dias de completar 39 anos, Lionel Messi, ao ser questionado sobre qual presente de aniversário gostaria de receber, deixou claro já ter alcançado tudo o que um jogador pode almejar dentro de um campo de futebol.\nGoiás demite Daniel Paulista após quarto jogo sem vitória na Série B\nNascido em Rosário, na província argentina de Santa Fé, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini acumulou —até aqui— 48 títulos na carreira por clubes e seleção, com uma taça da Copa do Mundo e quatro da Champions League com o Barcelona entre alguns dos maiores destaques.