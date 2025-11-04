Cristiano Ronaldo afirmou que não considera Lionel Messi um jogador melhor do que ele. O craque português comentou, em tom descontraído, sobre a eterna comparação entre os dois astros do futebol mundial.\nDurante uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, Cristiano foi questionado e respondeu sem rodeios.\n"Dizem que Messi é melhor que você. O que pensa sobre isso?"\n"Messi melhor que eu? Não concordo com essa opinião. Não tenho que ser humilde.", disse Cristiano Ronaldo.\nLeia também\n+Corre que dá: conheça o "Corre Lento", grupo de corrida que não está nem aí para o seu pace\nO atacante também rebateu uma declaração do ex-companheiro Wayne Rooney, que havia apontado o argentino como superior. "Isso não me incomoda em nada", afirmou.\nA conversa foi divulgada no canal de Morgan nesta terça-feira (4). Segundo o apresentador, trata-se da entrevista "mais pessoal" da carreira de Cristiano, em que ele fala sobre a família, a trajetória e até sobre sua fortuna.