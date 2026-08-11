Todos os jogos da 5ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2026 serão disputados nesta quarta-feira (12), à tarde e à noite. Dois duelos são confrontos diretos, enquanto nos outros três há um contraste maior de posições entre os adversários.\nNo estádio Jutair Neto, às 15h30, Crixás e Bom Jesus abrem a 3ª rodada da Divisão de Acesso. O Crixás, que está em processo de mudança de identidade para São Luís, já joga na cidade, está em penúltimo lugar, com dois pontos, e não venceu nenhum de seus quatro primeiros compromissos. Já o Bom Jesus é vice-líder e ainda não perdeu, com duas vitórias e dois empates.\nMais tarde, às 19 horas, o 7º colocado Grêmio Anápolis recebe o 6º colocado Tupy de Jussara no Jonas Duarte. Ambos estão com campanhas parecidas, a diferença é que o Tupy tem duas derrotas e a Raposa, três, deixando-nos com uma diferença de um ponto em relação ao outro.