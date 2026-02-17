O Atlético-GO vai disputar sua 8ª semifinal de Campeonato Goiano seguida e tentará voltar à decisão estadual, o que não conseguiu no no passado depois de três anos seguidos decidindo e vencendo a competição. Ao eliminar a Abecat no último domingo (15), o Dragão se garantiu entre os quatro melhores do Goianão, situação em que não esteve pela última vez em 2018.A classificação à semifinal seguiu uma lógica que incomoda o Atlético-GO neste início de temporada: a oscilação entre jogos. Depois de uma goleada arrasadora no jogo de ida fora de casa (3 a 0 sobre a Abecat em Ouvidor), o time atleticano suou para empatar por 1 a 1 no Accioly após sair atrás graças a uma falha do goleiro Paulo Vítor na saída de bola.No ano passado, o Atlético-GO teve interrompida sua sequência de títulos. Buscava o inédito tricampeonato, mas parou no Anápolis, que eliminou o Dragão na semifinal com uma vitória por 3 a 2 no jogo de volta após empate por 2 a 2 na ida. Há uma boa chance de o Dragão voltar a decidir fora de casa uma vaga na final.HistóricoDesde que ficou fora da semifinal pela última vez, em 2018, quando os quatro melhores foram Anapolina, Aparecidense, Goiás e Vila Nova, o Dragão avançou à decisão cinco vezes e caiu duas. Foi campeão em todas as vezes que se classificou à final.Além da eliminação de 2025, caiu para outro time anapolino, o Grêmio Anápolis, na edição de 2021. Na sequência, a equipe de Anápolis foi campeã.Nas classificações que conquistou nas semifinais, o Atlético-GO avançou diante do Vila Nova em 2019, eliminou a Aparecidense na edição de 2020 (finalizada em 2021), despachou o Vila Nova novamente em 2022 e a Aparecidense de novo em 2023, além de eliminar o Goiânia em 2024.