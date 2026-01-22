O Goiás fechou com superioridade e goleada por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira (22), no Estádio da Serrinha, a partida suspensa diante do Centro Oeste na noite de quarta-feira (21) por causa da chuva que caiu sobre Goiânia durante o jogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. Como choveu muito e o gramado da Serrinha tinha muitas poças d´água, a arbitragem decidiu pela suspensão da partida durante o intervalo, depois de esperar pela diminuição ou a interrupção do tempo chuvoso.\nO Goiás goleou, chegou a 8 pontos e se mantém invicto na fase inicial do Estadual. O atacante Anselmo Ramon desencantou nos 45 minutos finais, marcando dois gols. O zagueiro Luisão, autor de um gol sobre o Goiatuba na 1ª rodada (4 a 0), novamente balançou as redes no segundo tempo.\nO outro gol foi marcado pelo lateral direito Diego Caito na noite anterior, aos 22 minutos do primeiro tempo.