Com a primeira semifinal da Copa do Mundo definida, França e Espanha vão completar a trinca de semis dos principais torneios que incluem seleções europeias. As equipes se enfrentaram, nesta etapa, na Eurocopa e na Liga das Nações em 2024 e 2025, respectivamente, e agora terão um terceiro encontro no Mundial de 2026.\nA França definiu sua participação na semifinal da Copa do Mundo de 2026 depois de vencer Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9), pelas quartas de final. Nesta sexta (10), a Espanha ganhou da Bélgica por 2 a 1 e confirmou a primeira semi do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.\nEm toda a história, França e Espanha já se enfrentaram 38 vezes, com 18 vitórias espanholas, 13 vitórias francesas e 7 empates. O fã de futebol pode se preparar para um confronto recheado de gols, já que a média do retrospecto entre as seleções é de impressionantes 3,02 gols por jogo. No total, foram 71 gols da Espanha e 44 da França.