O Vila Nova empatou por 2 a 2 com o Volta Redonda na noite desta quarta-feira (19), pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no OBA. A partida marcou a despedida do volante Ralf, que deixou o clube após três anos. Dener abriu o placar para o Volta Redonda. Emerson Urso, que marcou seu primeiro gol após ficar praticamente toda a temporada lesionado, empatou para o Vila Nova. Lucas Ramires recolocou o Volta Redonda na frente, e Gustavo Pajé deixou tudo igual novamente, dando números finais ao jogo.\nEntenda por que Ralf não fica no Vila Nova para 2026\nNo OBA, o duelo teve amplo domínio do Tigre, que controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades, mas acabou surpreendido duas vezes em bolas paradas.\nCom o resultado, o Vila Nova encerra sua participação na Série B na 12ª colocação, com 47 pontos. A posição final do clube colorado ainda pode mudar, já que América-MG (46 pontos) e Operário-PR (45 pontos) entram em campo no próximo domingo (23).