Na estreia do técnico Guto Ferreira, o Vila Nova saiu na frente, mas cedeu um empate de 1 a 1 contra o Sport na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (1º), pela 2ª rodada da Série B.\nCom um jogador a mais durante mais de um tempo completo, após expulsão de Iury Castilho, o Tigre abriu o placar com Janderson, mas sofreu gol de Perotti e conquistou apenas um ponto. Neste momento, o time goiano está em 9º lugar na Série B e pode perder posições até o final da rodada.\nGoiás busca empate no fim contra o Londrina e amplia invencibilidade\nAtlético-GO leva virada do Náutico e sofre a segunda derrota na Série B\nCom esse resultado, o Vila Nova segue sem nunca ter conseguido vencer o Sport como visitante na história - o retrospecto é de cinco vitórias do Leão e cinco empates - e continua sem ganhar na Segundona de 2026, com dois empates em dois jogos.