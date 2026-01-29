O Crac venceu a Aparecidense por 1 a 0 no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano, na estreia do técnico Cléber Gaúcho. Com o resultado, o Leão do Sul deixou a zona de playoffs de rebaixamento. Léo Azevedo, em cobrança de pênalti, marcou o único gol da partida.\nCom a vitória, o Crac aparece momentaneamente na 9ª colocação, com cinco pontos, empatado com a própria Aparecidense, que ocupa o 8º lugar e abre a zona de classificação, levando vantagem no saldo de gols. A posição do time de Catalão ainda pode mudar caso o Centro-Oeste vença o Vila Nova no complemento da rodada, nesta quinta-feira (29).\nJogando em casa, o Crac iniciou a partida pressionando e buscando o ataque, levando perigo principalmente pelos lados do campo nos primeiros 15 minutos. A Aparecidense se fechou bem defensivamente e tentou explorar os contra-ataques rápidos, mas sem sucesso.