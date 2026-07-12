Na estreia do técnico Roger Silva, o Atlético-GO venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, na noite deste domingo (12). Pela 17ª rodada da Série B, o Dragão atuou com um jogador a menos desde a metade do 1º tempo, após expulsão de Gustavo Coutinho, mas contou com gol de Klebert para somar os três pontos.\nCom o resultado, o Atlético-GO escalou três posições e subiu para 10º lugar, com 24 pontos conquistados. Já o Fortaleza caiu duas posições e estacionou em 6º, com 28.\nO próximo compromisso do Atlético-GO está marcado para sábado (18), às 18 horas, diante do Athletic no Estádio Antônio Accioly, pela 18ª rodada da Segundona. O Fortaleza recebe o Novorizontino um dia antes, às 21 horas, na Arena Castelão.\nO jogo\nPara quem ficou mal acostumado com a Copa do Mundo, o início do jogo entre Atlético-GO e Fortaleza foi um osso duro de roer. Com dificuldades criativas, as equipes não apresentaram muita coisa de positivo.