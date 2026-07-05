Na estreia do técnico Mozart, o Goiás venceu o Ceará por 2 a 0 no Estádio da Serrinha, em Goiânia, na noite deste sábado (4), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube esmeradlino chega aos 24 pontos e fica próximo do 6º colocado, que fecha a faixa que envolve acesso. Kadu Sousa marcou um golaço de voleio no primeiro tempo e Juninho fechou a vitória marcando no segundo tempo.\nÉ a segunda vitória consecutiva do Goiás depois de demitir o técnico Daniel Paulista. No triunfo por 1 a 0 sobre o Náutico na rodada anterior, Mozart já estava contratado, mas o auxiliar Leandrão foi quem comandou o time no Estádio dos Aflitos, no Recife.\nO Goiás está neste momento em 9º na Série B, com 24 pontos, a 1 ponto do G6. O 6º colocado tem 25 e é o Juventude, mas isso ainda pode mudar. A posição do clube esmeraldino também pode mudar. Até o fim da 16ª rodada da Série B, o Goiás pode perder uma posição.