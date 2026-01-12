O Goiás iniciou bem o Goianão 2026, depois de decepcionar a torcida na reta final da Série B passada. A equipe alviverde foi superior e não teve dificuldades para se impor sobre o Goiatuba no Estádio da Serrinha, na tarde quente de domingo (11). A goleada de 4 a 0 é o resultado mais expressivo na abertura da competição, no jogo em que o técnico Daniel Paulista utilizou os sete contratados e contou com a inspiração dos pratas da casa.O Goiás teve em campo todos os reforços: os laterais Nicolas e Rodrigo Soares, o zagueiro Luisão, os meias Lourenço e Gegê e os atacantes Kadu e Bruno Sávio. Formados no clube, o volante Lucas Rodrigues e o atacante Pedrinho foram autores de gols na construção do placar elástico. Para o treinador, outro que fez estreia, o resultado traz tranquilidade, mas não pode gerar comodismo.Nas próximas partidas, Daniel Paulista deverá fazer mais observações para ajustar o time taticamente. “Uma vitória por 4 a 0 é emblemática. Foi o início de uma ideia, um modelo de jogo. Tudo isso precisa de tempo. Teremos um longo caminho à frente”, previu o treinador.Na vitória, os gols foram no cabeceio de Luisão, aos 25 minutos, e no chute do prata da casa Lucas Rodrigues, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o time ampliou com belo gol de Pedrinho, aos 23 minutos, e com gol do meia Gegê, aos 34 minutos.“O primeiro gol (Luisão) deu a tranquilidade que precisávamos na partida. Depois, as coisas aconteceram naturalmente. Agora, temos dois jogos difíceis no curto espaço de tempo: em Catalão (contra o Crac, na quinta-feira, 15) e outro no final de semana (clássico com o Atlético-GO, domingo, 18)”, destacou o técnico.Segundo Daniel Paulista, como é início de temporada, a comissão técnica faz avaliações diárias nos treinos e no pós-jogo. “O importante é que trabalhamos com transparência com os jogadores”, garantiu. O técnico falou que o clube monitora jogadores no mercado e que o elenco deve ter novidades - o volante Filipe Machado, de 29 anos e campeão pelo Coritiba, está em negociação com o Goiás.O treinador sinalizou que olha atentamente para a base do clube, para aproveitar os pratas da casa, como os que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os que foram escalados na Serrinha. Um deles foi o destaque: o atacante Pedrinho, de 21 anos e aproveitado desde 2023.Pedrinho, que no ano passado teve lesões, marcou belo gol no segundo tempo, no chute de fora da área. Antes, tinha carimbado o travessão em jogada parecida. “Sempre estamos olhando, monitorando os atletas formados no clube, precisam ser observados com carinho.”O volante Lucas Rodrigues, de 18 anos, teve a chance de iniciar a partida. Também fez gol e mostrou desenvoltura na marcação e na condução de bola. “Precisamos ter jogadores de perna rápida, de fibra rápida, no meio-campo”, argumentou Daniel Paulista, um ex-volante do Sport e outros times. Conhecedor da posição, sabe que o time precisa de intensidade de jovens jogadores para atuarem ao lado dos experientes Lourenço, Gegê e Juninho.