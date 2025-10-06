A sequência de oito jogos até o fim da Série B, em que o Goiás precisa somar pelo menos a metade dos pontos em disputa, reserva ao clube esmeraldino maioria de confrontos contra equipes que estão na concorrência pelo acesso. Depois do empate por 0 a 0 com o Volta Redonda na 30ª rodada, entre os próximos adversários do alviverde, o único que se volta para escapar do rebaixamento no momento é o Athletic-MG.\nNa ordem, a sequência do Goiás tem duelos contra CRB (em casa), Athletic (fora), Chapecoense (em casa), Criciúma (fora), Athletico-PR (em casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (em casa) e Remo (fora).\nDos dez primeiros colocados da Série B, o Goiás vai simplesmente enfrentar sete. Só não joga contra o líder, Coritiba, o 8º Atlético-GO, e o vice-líder é ele mesmo. Mas, até o fim da Série B, pega sete equipes que hoje estão do 3º ao 10º lugares, além do Athletic.