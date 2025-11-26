O ano do Goiás foi trágico esportivamente e terminou de maneira decepcionante com a perda do acesso à Série A. Nos últimos jogos da temporada, o técnico Fábio Carille mandou a campo, nas últimas rodadas da Série B, atletas com passagens pelas categorias de base do clube ou pouco utilizados na campanha, que acabaram sendo o recurso do treinador em jogos decisivos.O zagueiro Murilo Camara, o volante Baldória, o meia Alan Stence e o lateral esquerdo Danilo ganharam minutos em campo na reta final da Série B. Todos concluíram o período das categorias de base no Goiás e estrearam no profissional do clube na reta final da Segundona.A decisão de recorrer aos atletas da base tem ligação com a gestão do elenco na reta final e em parte com o planejamento para a temporada de 2026.O clube rescindiu com jogadores que preferiu não ter no elenco. Benítez e Rodrigo Andrade saíram. Outros que não devem ficar no Goiás para o ano que vem deixaram de ser relacionados para os jogos finais da Série B. Foram os casos dos atacantes Esli Garcia e Arthur Caíke e do lateral esquerdo Lucas Lovat.Houve ainda a lesão do meia-atacante Wellington Rato. Tudo isso ocorreu após o encerramento do período de contratações e inscrições.Foram os atletas da base que ocuparam os espaços. Desde que se tornou treinador, em 2017, o atual comandante do Goiás tem o hábito de utilizar e dar minutos em campo para jovens formados nos clubes onde ele passa.Dos atletas que atuaram na reta final da Série B, um chamou mais atenção por ser “desconhecido” do torcedor: Alan Stence. O meia de 23 anos chegou ao Goiás em 2022, para defender o time sub-20. No mesmo ano, ele estreou como profissional em um jogo da Copa Verde.Em 2023, Alan Stence intercalou entre base e treinos no profissional. Fez outra partida na Copa Verde - fez parte do elenco campeão - e saiu para seu primeiro empréstimo, para o Barra/SC. O meia ainda defendeu o Crac, no ano passado, e o Sampaio Corrêa no início deste ano.O vínculo com a equipe maranhense foi encerrado em agosto após a participação do Sampaio Corrêa na Série D acabar na 2ª fase, a primeira dos confrontos eliminatórios. No mês seguinte, Alan Stence voltou a treinar pelo Goiás.O jogador chegou a ser relacionado uma vez pelo técnico Vagner Mancini, mas ganhou sequência entre relacionados sob comando de Fábio Carille até voltar a jogar na 37ª rodada, na vitória sobre o Novorizontino. O meia também atuou no revés para o Remo, na rodada final da Série B, que culminou na perda do acesso à elite nacional. Ao todo, foram 54 minutos em campo.O lateral esquerdo Danilo foi outro atleta que jogou na reta final da Série B. O jogador de 18 anos é cria da base do Goiás. Os registros dos primeiros jogos dele pelo clube esmeraldino são de 2023, no time sub-17. Desde o ano passado, o jovem chamou atenção na base e, em 2025, estreou como profissional.Danilo jogou 37 minutos nos jogos contra Novorizontino e Remo, mas já tinha sido utilizado no Goianão (duas partidas) e na Copa Verde (dois jogos). Durante a temporada, o lateral intercalou treinos no time profissional e jogos pela equipe sub-20.O técnico Vagner Mancini justificou em algumas oportunidades que Danilo ainda não estava pronto para ter sequência na equipe principal por apresentar problemas defensivos em seu jogo. Na base, o lateral também joga como ponta e marcou três gols, além de ter feito duas assistências em 2025.O zagueiro Murilo Camara foi outro atleta que intercalou treinos no profissional e jogos no sub-20. O defensor de 19 anos chegou ao Goiás no ano passado após passagens pelas categorias de base do União Barbarense e Rio Branco, times de São Paulo.Pelo Goiás, Murilo Camara fez sua estreia como profissional na Série B sob o comando do técnico Fábio Carille. Ele saiu do banco de reservas na vitória sobre o Cuiabá, na 36ª rodada, e esteve em campo durante 36 minutos. No início do ano, o zagueiro atuou por 25 minutos em jogo da Copa Verde contra o União-MT.Murilo é o único cujo contrato está perto de encerrar. O jogador tem vínculo até o final de janeiro e ainda não está definido se ele permanecerá para a próxima temporada. O fato do técnico Fábio Carille ter gostado do defensor pode ser fator decisivo para que ele tenha contrato renovado.Por fim, o volante Baldória voltou a ser utilizado no Goiás. O jogador de 20 anos estreou no profissional do clube neste ano - chegou no ano passado também para a fase final das categorias de base e jogava no sub-20.Baldória jogou no Goianão e na Copa Verde antes de ter sequência na Série B quando a equipe ainda estava sob o comando de Vagner Mancini. Na ocasião, o treinador teve problemas com ausências de jogadores na defesa, por lesão e suspensão, e deu espaço para o volante que fez alguns jogos como zagueiro.Jean Carlos, que foi contratado pelo Goiás no final do ano passado para atuar na equipe sub-20 após o meia-atacante não ter vínculo renovado com o Atlético-GO, também foi outro jogador que foi acionado na reta final da Série B. Ao todo, esteve em campo durante 412 minutos em 12 partidas no ano (dez na Segundona e outras duas por Goianão e Copa Verde).