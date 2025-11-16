Desde que a Série B passou a ser disputada em sistema de pontos corridos, a partir de 2006, apenas cinco vezes o G4 mudou em comparação com a configuração da 36ª rodada. O Sport é o único clube a ter conseguido a façanha duas vezes. Em 2025, o Goiás se apoia nessa estatística para conquistar o acesso à Série A.\nLeia também\n+ Goiás abre venda geral de ingressos para decisão contra o Novorizontino\nAtualmente, antes do início da 37ª rodada da Série B, o Goiás está em 6º lugar, com 58 pontos. A Chapecoense, que abre o G4, também tem 58 pontos e uma vitória a mais. O 5º colocado Criciúma é mais um que tem 58 pontos, levando vantagem sobre o esmeraldino no saldo de gols. Portanto, o alviverde se apoia nas cinco vezes em que a zona do acesso mudou a duas rodadas do fim.\nA primeira vez em que isso aconteceu foi em 2011. Naquela edição da Série B, o Bragantino era o 4º colocado e o Sport estava em 6º, com três pontos de diferença entre eles. Nas duas rodadas finais, o Bragantino perdeu seus jogos e o Sport venceu ambos. Com isso, o Sport subiu em 4º e o Bragantino terminou em 6º, com o Vitória entre eles.