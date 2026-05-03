O Anápolis perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária-SP, na tarde deste domingo (3), em jogo disputado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara-SP. A equipe tricolor segurou o empate sem gols até o segundo tempo, mas cometeu muitos erros no sistema defensivo e sofreu o gol, marcado por Vitor Barreto.\nEm cinco partidas pela Série C, o Anápolis chega a quatro derrotas, soma três pontos e se vê ameaçado de entrar na faixa dois últimos colocados (Z2).\nO próximo desafio do Galo da Comarca será no próximo sábado (9), também fora de casa, em Belém, contra o Paysandu-PA.\nFerroviária e Anápolis disputaram jogo em momentos especiais para os dois clubes. A equipe de Araraquara (SP) conquistou, no meio de semana, o acesso da Série A-2 à elilte do Paulistão 2027, além de garantir o direito de decidir o título da Segundona com o Juventus-SP, no confronto grená para definir o campeão.