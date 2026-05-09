Pela 6ª rodada da Série D, quatro dos cinco representantes goianos entraram em campo neste sábado (9). A Aparecidense ganhou, Goiatuba e Crac empataram seus respectivos jogos, e o Inhumas foi derrotado.\nNo Grupo A-3, a Aparecidense venceu o Gama por 2 a 1, no Anníbal Batista de Toledo, e o Inhumas perdeu por 2 a 0 para o Primavera-MT, no Zico Brandão.\nNo Grupo A-4, o Goiatuba ficou no 0 a 0 contra o União-MT, no Luthero Lopes. No Grupo A-11, o Crac também empatou sem gols com o Betim-MG, na Arena Urbsan.\nCom a vitória, a Aparecidense chegou aos dez pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A-3 da Série D. O Gama ainda é o líder, com 13 pontos. Já o Inhumas segue na lanterna, sem pontuar.\nNo Grupo A-4, o Goiatuba continua na liderança, com 14 pontos. No Grupo A-11, o Crac estacionou em 3º lugar, com oito pontos e vantagem sobre o 4º colocado Betim-MG no saldo de gols (um contra zero).