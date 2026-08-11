Na noite desta segunda-feira (10), o Goiás subiu o elevador da Série B ao superar o Londrina por 1 a 0 na Serrinha, pela 21ª rodada. Com gol de Kadu Sousa, o esmeraldino saltou para 7º lugar na tabela de classificação, com 32 pontos, e encostou no G6 da competição nacional.\nApós o resultado positivo em Goiânia, o Goiás deixou o rival Atlético-GO para trás e neste momento está a um ponto do 6º colocado Novorizontino. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo CRB caso o time alagoano vença o Avaí nesta terça-feira (11), às 19h30, fora de casa, mas ainda assim o alviverde permanecerá com a mesma distância para o G6.\nAo conquistar os três pontos diante do Londrina, o Goiás encerrou uma sequência de dois tropeços consecutivos, o mais recente deles sendo uma derrota para o América-MG (1 a 0), que na data da partida era o lanterna da Segundona e atualmente é o penúltimo colocado. Antes disso, o esmeraldino havia empatado com o Sport (1 a 1) na Serrinha.