O árbitro Jodis Nascimento de Souza (RJ) relatou na súmula do jogo entre Vila Nova e Operário-PR a acusação de racismo feita pelo atacante Berto, que disse que sido chamado de "macaco" por um torcedor colorado, e os objetos arremessados por jogadores e por um torcedor após a vitória do Tigre por 2 a 1 sobre o Fantasma, no sábado à noite.\nEm imagens, é possível ver Berto e Jhan Pool Torres, jogadores do Operário-PR, atirando garrafas para fora do campo, em direção a pessoas que estavam na tribuna do estádio. Há o revide e um objeto acerta o rosto do presidente do Operário-PR, Álvaro Góes, que cai e fica sangrando.\n"Após o término da partida, quando a equipe do Vila Nova FC e a equipe de arbitragem já tinham se dirigido aos seus respectivos vestiários, houve uma confusão entre torcedores do Vila Nova, que se localizavam atras do banco de reservas do Operario e os jogadores visitantes de numero 14 e 18. O atleta número 18 arremessou uma garrafa contra um torcedor, que arremessou a garrafa de volta ao campo de jogo, atingindo o um senhor, posteriormente identificado como presidente do Operário. O atleta número 14 arremessou um objeto na direção arquibancada, não foi possível identificar se atingiu alguém", escreveu o árbitro referindo-se a Berto (camisa 14) e Jhan Pool Torres (18).