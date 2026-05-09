O Anápolis tem uma difícil missão fora de casa neste sábado (9), pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca enfrenta o Paysandu, vice-líder invicto da competição, no Estádio da Curuzu, às 17 horas.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nO Galo da Comarca voltou à zona de rebaixamento da Série C após ser derrotado pela Ferroviária por 1 a 0, na última rodada, fora de casa. A equipe ocupa a 19ª posição, com três pontos, uma vitória e quatro derrotas, mesma pontuação do Confiança, mas atrás no critério de desempate.\nBuscando reverter a situação, o time segue na estrada e agora visita o Paysandu, vice-líder invicto, com 11 pontos, três vitórias e dois empates.\nEsse será o primeiro confronto entre as equipes. O time goiano ainda não pontuou fora de casa: são três derrotas em três jogos. Já o Paysandu segue invicto como mandante, com uma vitória e dois empates em três partidas.