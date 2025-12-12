O nadador goiano Gabriel Almeida, de apenas 16 anos, termina a temporada em alta e projeta crescimento em 2026. Em novembro, no último Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão, em Vitória (ES), o jovem conquistou quatro medalhas de ouro (400m livre, 200m borboleta, 1500m livre e 800m livre) e levou os troféus de melhor índice técnico e de atleta mais eficiente, defendendo as cores do Fluminense.\nNesta sexta-feira (12), Gabriel encerrou as competições de 2025 competindo no Campeonato Carioca pelo Fluminense. Seu desempenho manteve o alto nível do Brasileiro. Nas cinco provas que disputou, conquistou quatro medalhas de ouro (200m livre, 200m borboleta, 400m livre e 800m livre) e uma de prata (100m livre). Além disso, levou o troféu de melhor índice técnico, concedido ao atleta que mais se destaca em sua categoria.