A brasileira Nauhany Silva conquistou neste domingo (12) seu primeiro título de simples no circuito profissional do tênis. Naná, como é conhecida a jovem de apenas 15 anos, triunfou sobre a chilena Antonia Vergara, de 18 anos, e ergueu o troféu do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.\nA paulistana, 795ª no ranking feminino, foi mais consistente do que adversária, 533ª na lista e cabeça de chave número três da competição. Ela fechou a decisão com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 31 minutos.\nOs torneios organizados pela ITF (Federação Internacional de Tênis) estão abaixo das disputas da WTA (Associação do Tênis Feminino). Como se tratava de um ITF W15, o triunfo rendeu a Naná 15 pontos no ranking -para efeito de comparação, também no domingo, a norte-americana Coco Gauff venceu o WTA 1000 de Wuhan e levou 1.000 pontos.