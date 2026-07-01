A seleção brasileira terá de superar o trauma contra europeus e a sina diante da Noruega para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção do país nórdico bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu a classificação para enfrentar o Brasil na sequência do Mundial.Brasil e Noruega vão se enfrentar pelas oitavas de final no próximo domingo (5), às 17 horas (de Brasília), no Estádio MetLife, de Nova York/Nova Jersey.Desde o título do pentacampeonato em 2002, quando bateu a Alemanha na final por 2 a 0, com gols do fenômeno Ronaldo, o Brasil foi eliminado por seleções da Europa em todas as edições seguintes da Copa do Mundo.Em 2006, na Alemanha, a seleção brasileira foi superada pela França nas quartas de final. Com gol de Henry, os franceses superaram o Brasil por 1 a 0. Foi o gol que trouxe o rótulo de “vilão” para Roberto Carlos. O lateral foi criticado por estar ajeitando o meião no momento em que a falta foi cobrada para dentro da área brasileira. Ele estava na marcação de Henry e ficou parado na entrada da área. O francês entrou livre e finalizou com a perna direita no gol da França.Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a eliminação do Brasil ocorreu para a Holanda também nas quartas de final. O ex-atacante Robinho abriu o placar para a seleção brasileira, mas Sneijder, duas vezes, marcou para a virada holandesa.Outro jogador brasileiro foi rotulado como “vilão”. O ex-volante Felipe Melo cometeu uma falta grave em Robben e foi expulso. A expulsão ocorreu cinco minutos depois do segundo gol da Holanda.A eliminação mais traumática da história da seleção brasileira ocorreu em 2014, em casa. Na semifinal, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Brasil foi massacrado pela Alemanha por 7 a 1. Müller, Klose, Kroos (duas vezes), Khedira e Schürrle (duas vezes) fizeram pelos alemães, enquanto Oscar fez o gol de honra da seleção.Na edição seguinte, em 2018 na Rússia, o Brasil voltou a ser eliminado nas quartas de final. Desta vez, a Bélgica foi o algoz brasileiro. Fernandinho, contra, e Kevin De Bruyne deixaram os belgas em vantagem. Renato Augusto descontou, mas a seleção não conseguiu reagir.No último Mundial, no Catar em 2022, a queda também foi dolorida. Após empate sem gols no tempo regulamentar, Neymar abriu o placar para o Brasil contra a Croácia nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Faltando três minutos para o fim do segundo período, Petkovic empatou e levou a decisão para os pênaltis.O Brasil sequer chegou à quinta cobrança. Rodrygo e Marquinhos erraram suas cobranças, enquanto Casemiro e Pedro marcaram as suas. Os croatas acertaram todas as penalidades, com Vlasic, Majer, Modric e Orsic para bater o Brasil por 4 a 2.TabuOutra sina que a seleção brasileira precisará lidar é de nunca ter vencido a Noruega. A seleção nórdica é uma das poucas que o Brasil enfrentou mais de duas vezes na história e não foi superada pela equipe brasileira.Em Copas, Brasil e Noruega se enfrentaram apenas uma vez. Na edição de 1998, pela 3ª rodada do Grupo A, a seleção brasileira perdeu por 2 a 1. Bebeto marcou o gol da equipe comandada por Zagallo, enquanto André Flo e Kjetil Rekdal fizeram os dois da seleção nórdica.O Brasil já estava classificado e com o 1º lugar da chave garantido. A vitória classificou a Noruega para a fase seguinte.Todos os outros encontros foram amistosos. O primeiro ocorreu em 1988 e terminou empatado por 1 a 1. Em 1997, durante a preparação para a Copa do Mundo da França, a seleção nórdica bateu o Brasil por 4 a 2. Em 2006, no último amistoso antes do Mundial na Alemanha, as equipes empataram por 1 a 1.Com trauma e uma sina para superar, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5) para manter viva a campanha do hexa.Caso consiga superar os retrospectos negativos, o Brasil vai avançar às quartas de final e enfrentará um adversário que sairá dessas quatro possibilidades: México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo. Este jogo eliminatório das quartas será no dia 11 de julho, um sábado, às 18 horas (de Brasília), em Miami.