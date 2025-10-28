Fora da disputa pelo acesso à elite nacional, o Atlético-GO terá mais quatro partidas para cumprir tabela na Série B e se insere em decisões de outras equipes. O Dragão enfrenta Paysandu (na próxima sexta-feira, 31), Criciúma, Operário-PR e Chapecoense. Os confrontos serão decisivos para três adversários - o time paraense e os dois clubes catarinenses - e para outras equipes que estão na disputa, seja para fugir do rebaixamento ou para conquistar vaga na Série A.A diretoria atleticana garante que vai exigir a vitória do elenco e da comissão técnica na reta final da Segundona nacional.“Vamos jogar para vencer. O Atlético-GO tem uma marca, tem uma torcida, respeita as competições que disputa e os adversários”, afirmou o presidente do clube, Adson Batista, cobrando a reabilitação na Série B.Nos últimos quatro jogos, o time não fez boas atuações e perdeu três deles fora de casa: para Coritiba (2 a 1), Volta Redonda (3 a 0) e CRB (2 a 1). Neste intervalo, venceu o clássico contra o Vila Nova (1 a 0), no Estádio Antônio Accioly. Como somou apenas 3 pontos em 12 disputados, o Dragão ficou sem chances de se aproximar do G4 e brigar pelo acesso à Série A.O próximo jogo do Dragão pode definir o primeiro rebaixado à Série C. O time rubro-negro recebe o Paysandu (27 pontos). Caso vença, o rubro-negro rebaixa o Papão.Em relação aos clubes de Santa Catarina - Criciúma e Chapecoense -, os resultados interessam diretamente ao Goiás, atualmente no 4º lugar (56 pontos). Os jogos serão no interior catarinense. O Criciúma saiu do G4 (54 pontos), enquanto a Chape está na vice-liderança (57 pontos).Nesses jogos, o técnico Rafael Lacerda deve fazer algumas observações de jogadores que pouco atuaram na temporada, como os laterais Valdir Júnior e o prata da casa Gustavo Daniel (recuperado de cirurgia no joelho, atuou por alguns minutos no final do segundo tempo, em Maceió), os meias Radsley, Ariel e Danielzinho e o atacante Maranhão.