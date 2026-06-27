Em crise na Série B, o Goiás tenta voltar a vencer para afastar a má fase. Neste domingo (28), a partir das 18h30, o clube esmeraldino encara o Náutico, nos Aflitos, no Recife, pela 15ª rodada da competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nSem vencer há quatro jogos, sendo duas goleadas em casa, o Goiás trocou o técnico. Daniel Paulista foi demitido, e Mozart, contratado. O novo treinador ainda não fará sua estreia pelo Goiás na área técnica, mas vai acompanhar a partida.\nMozart é aguardado em Goiânia na segunda-feira (29). O treinador de 46 anos vai estrear pelo Goiás na 16ª rodada contra o Ceará, na Serrinha. Ele terá a semana livre para preparar a equipe esmeraldina antes de estrear.\nNeste domingo, o time goiano será comandado por Leandro Campos, o Leandrão. Ele é auxiliar há mais de dez anos no Goiás, já trabalhou como treinador nas categorias de base, preparador físico, e integra a comissão técnica permanente do clube esmeraldino.