O lateral esquerdo Wadson, de 25 anos, não ficará no Atlético-GO. Após acertar as bases salariais com o clube e comparecer ao CT do Dragão para fazer os exames médicos antes de assinar contrato, o jogador recebeu outra proposta e não ficará no Atlético-GO.\nO jogador deve se transferir para o Juventude.\nWadson seria emprestado pela Rubra ao Dragão até o final do ano, com a opção de compra.\nAntes de assinar o vínculo, foi comunicado de que tinha outra proposta melhor. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, desistiu da negociação, evitando, segundo ele, entrar em leilão.