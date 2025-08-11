A recuperação física de Neymar bateu uma marca inédita neste domingo (10): pela primeira vez desde os tempos de PSG, ele foi titular por seis jogos seguidos e ficou em campo por 90 minutos em todos eles. Boa notícia para o Santos, que fecha o primeiro turno do Brasileiro com 21 pontos e na 14ª posição (com um jogo a menos).\nLeia Também\n+Vila Nova vence o Atlético-PI e abre vantagem na disputa do título do Brasileiro Feminino A3\nCAMISA 10 EM ASCENSÃO FÍSICA\nNa vitória contra o Cruzeiro, Neymar foi substituído aos 90 minutos. Este foi o sexto jogo seguido em que o camisa 10 foi titular, jogando ao menos 90 minutos em todos eles.\nContra o clube mineiro, o atacante perdeu uma chance cara a cara com Cássio. Depois, não teve outras oportunidades claras para marcar.\nA última vez que Neymar disputou seis partidas praticamente inteiras foi em agosto de 2022, quando ainda defendia o PSG.