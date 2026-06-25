Neymar voltou a fazer um jogo pela seleção brasileira após quase três anos. nesta quarta-feira (24), na vitória sobre a Escócia por 3 a 0, pela Copa do Mundo, o camisa 10 entrou na reta final da partida após se recuperar de lesão na panturrilha e buscou mais conexões com Vini Jr. do que com qualquer outro jogador, mas não esteve no seu dia mais veloz.\nNeymar atuou centralizado e completou cinco conexões de passes com Vini Jr. No mais, ele se conectou duas vezes com Fabinho e Alex Sandro e uma com Marquinhos, Bruno Guimarães e Danilo. Ao todo, ele deu 14 passes e completou 12 durante a partida. Os dados foram divulgados pela Fifa.\nVila Nova negocia contratação de meia-atacante que já passou pelo clube\nO camisa 10 entrou na faixa dos 30 minutos da etapa final. Durante os cerca de 20 minutos que ficou em campo, ele correu 2,4 km, sendo 1,1 km deste recorte em velocidade que variou de 7 a 15 km/h, ou seja, superior a um trote.