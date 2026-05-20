Pela primeira vez em sua carreira, Neymar chegará a uma Copa do Mundo com menos de 46 participações diretas em gols no período de um ano antes da estreia da seleção brasileira.\nConvocado por Carlo Ancelotti para representar o país no Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México, o craque disputará o torneio pela quarta vez em um cenário bem diferente dos ciclos anteriores, quando manteve altos índices ofensivos às vésperas das edições de 2014, 2018 e 2022, mesmo encarando contextos distintos em cada uma delas.\nSeu auge nesse recorte aconteceu antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando acumulou 31 gols e 19 assistências, com um total de 50 participações diretas em gols. Os números poderiam ter sido ainda melhores se ele não tivesse sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito em fevereiro, três meses antes do Mundial.