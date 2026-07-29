O atacante Neymar anunciou que não pretende jogar mais pela seleção brasileira. A última partida do camisa 10 pode ter sido a derrota por 2 a 1 para a Noruega, na Copa do Mundo 2026, nos EUA. Se confirmada a aposentadoria do time nacional, o jogador encerra sua passagem com 80 gols em 130 jogos, maior artilheiro considerando apenas jogos oficiais.\nEm números brutos, Pelé ainda é o maior com 95 gols (em 113 partidas, segundo dados da CBF), sendo 77 em jogos oficiais. O Rei também tem melhor média: 0,84 gol por jogo, contra 0,62 de Neymar.\nAlém disso, o camisa 10 das últimas quatro Copas tem nove gols em Mundiais, sendo o terceiro maior artilheiro do país no torneio.\nÀ sua frente estão Ronaldo (15), bicampeão mundial, e Pelé (12), tri. Empatado com o atacante santista estão dois jogadores: Vavá (campeão em 70) e Ademir, que só disputou uma Copa.