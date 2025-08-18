A derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco neste domingo (17), no Morumbis, entrou para a história do Peixe no Brasileiro.\n"Todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje. se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira", disse Neymar na saída do estádio o próximo confronto do Peixe é somente no domingo, contra o Bahia.\nLeia também\n+Anselmo Ramon desfalca o Goiás contra o América-MG\nEssa foi a terceira maior goleada sofrida pelo Santos na competição, perdendo apenas para as derrotas por 7 a 1 para o Corinthians, em 2005, e para o Internacional, em 2023.\nVeja abaixo como o Santos reagiu nas cinco partidas seguintes após goleadas sofridas em outras edições do Brasileirão, em ordem cronológica. O levantamento considera apenas as competições por pontos corridos, após 2003, excluindo competições anteriores por se tratarem de outras fórmulas de disputa.