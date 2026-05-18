Com Neymar na lista, o técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta segunda-feira (18), os 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O treinador italiano apresentou a lista em um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.\nOs 26 saíram de uma pré-lista, que foi definida antes e tinha 55 nomes de selecionáveis.\n"É uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade na seleção", disse Ancelotti antes de anunciar os convocados.\nVeja os jogadores convocados por Ancelotti\nGoleiros\nAlisson (Liverpool)\nEderson (Fenerbahçe)\nWeverton (Grêmio)\nDefensores (laterais e zagueiros)\nAlex Sandro (Flamengo)\nBremer (Juventus)\nDanilo (Flamengo)\nDouglas Santos (Zenit)\nGabriel Magalhães (Arsenal)\nIbañez (Al-Ahli)\nLéo Pereira (Flamengo)\nMarquinhos (PSG)\nWesley (Roma)\nMeio-campistas\nBruno Guimarães (Newcastle)\nCasemiro (Manchester United)