Neymar foi alvo de uma defesa pública de jogadores, comissão técnica e diretoria do Santos, mesmo com a reação de insatisfação com a substituição contra o Flamengo. O atacante deixou o banco de reservas e nem estava no gramado quando o time reagiu, fazendo dois gols nos minutos finais da derrota por 3 a 2.
A linha para amenizar o jeito que Neymar agiu foi mencionar a tristeza pelo resultado ruim fora de casa, complicando mais a briga do time contra o rebaixamento no Brasileiro.
"O Neymar está mais do que comprometido. Estava no vestiário agora muito chateado. Você vê que ele está dando a vida, assim como todos. O jogador pode estar bem, pode estar mal, pode estar num momento bom, num momento ok, mas todos estão tentando dar a vida, assim como eu, assim como o presidente, como todos que estão lá no clube. A reação dele? Normal, estava no vestiário chateado, como todo mundo, não só o Neymar. É que nós perdemos o jogo e ficou uma sensação no primeiro tempo que o resultado estava injusto", disse o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos.