A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31) pela última vez antes da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e terá uma audiência diferente: os que ainda sonham em vestir a amarelinha daqui a três meses.\nAlguns vão dizer que jamais vão torcer contra a própria pátria, mas a verdade é que alguns precisam ver seus companheiros não irem tão bem assim diante da Croácia a partir das 21h (de Brasília) para verem suas chances aumentando.\nOs dois casos mais dramáticos são os de dois amigos fora de campo: Neymar e Paquetá. Eles vivem estágios diferentes na avaliação da comissão técnica, mas ambos correm grande risco de não estarem nos Estados Unidos no meio do ano.\nO flamenguista esteve em todas as listas, fez o máximo de esforço que podia para sair da Inglaterra e voltar ao Brasil e, na primeira convocação depois da mudança, ficou fora. Pior para ele que Danilo, um dos seus concorrentes, foi bem nos minutos que teve e deve ser titular nesta terça-feira (31).