Nem mesmo os cortes recentes e a possibilidade concretizada de jogar contra o Fluminense impediram Neymar de ser preterido por Carlo Ancelotti na seleção brasileira.\nE olha que uma das vagas abertas por lesões foi no ataque, em uma posição exercida pelo astro: Matheus Cunha é um 9 que também joga recuado, como se fosse um segundo atacante.\nAncelotti preferiu chamar Samuel Lino, do Flamengo, que já era observado desde os tempos de Atlético de Madrid.\nNeymar disse depois do empate com o Fluminense que não foi convocado por "opção técnica". Jogou para a comissão técnica a decisão de não chamá-lo e disse que está bem fisicamente.\nSó que, ao mesmo tempo, reforçou que teve um edema na coxa na semana passada, o que o fez perder alguns treinos antes do jogo contra o Bahia, do qual já estava suspenso.\nNa seleção, a fala de Neymar foi vista como uma confirmação da versão apresentada por Ancelotti no dia da convocação, segundo o UOL apurou.