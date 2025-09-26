Neymar esteve em pouco mais da metade dos jogos do Santos em 2025. O camisa 10, que reestreou pelo clube paulista em fevereiro, atuou em 21 dos 39 compromissos. Neste momento, o atacante se recupera de lesão na coxa.\nO camisa 10 foi a campo em 53,8% das partidas do Santos, tem seis gols e três assistências. Ao todo, foram 13 jogos pelo Brasileiro, um pela Copa do Brasil e sete pelo Campeonato Paulista.\nNeymar teve três lesões desde o retorno ao alvinegro e chegou a perder seis jogos seguidos. Entre abril e maio, o atacante esteve fora dos duelos contra São Paulo, Red Bull Bragantino, CRB, Grêmio, Ceará e Corinthians, por Brasileiro e Copa do Brasil.\nO jogador, inclusive, ficou de fora em quatro dos cinco clássicos já disputados. Ele só atuou no duelo contra o Corinthians pela primeira fase do Paulista. O camisa 10 não enfrentou o time de Parque São Jorge na semifinal do Estadual e pelo turno do Brasileiro, e desfalcou o time nos dois duelos contra o São Paulo pelo torneio nacional.